В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии торжественно открыли реконструированный памятник-мемориал

Мероприятие было приурочено ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году, а также ко Дню присвоения городу Малгобеку почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» с 8 октября 2007 года.

Монумент восстановлен в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

«Сегодня мы отмечаем две важные даты в нашей истории. Это дни воинской славы, наряду с Днем Победы, дни вечной благодарности народа защитникам Отечества, малгобекчанам и не только. Это праздники, которые являются символом непобедимости и силы духа наших земляков, которые доблестно сражались с врагами на фронтах, и тех, кто работал в тылу, давая фронту оружие и хлеб. И пока живет эта память, живут и Герои», — отметил в своем выступлении Калиматов.

На мероприятии присутствовали члены проекта «Вахта Героев», 10 Героев России — военные и сотрудники правоохранительных органов. Среди них двое представителей Ингушетии: Абубукар Костоев и Руслан Нальгиев. С приветственным словом и напутствием подрастающему поколению выступил гость республики, Герой России, глава города Невинномысска Михаил Миненков.

«Хочу обратиться к молодежи, молодым защитникам Отечества, кадетам: ваша жизнь сегодня только начинается, ее нужно прожить достойно на благо Родины», — отметил он.

Гостям была представлена театральная постановка «Ночные ведьмы» в исполнении маленьких артистов-юнармейцев. Дети поведали о непростой судьбе молодых летчиц 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, которые во время битвы за Малгобек наводили страх на противника.

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась 442 суток — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и вошла в историю военного искусства, как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на обширной территории в сложных условиях.

Усилиями советских Вооруженных Сил при активной помощи всего советского народа, в том числе и народов Кавказа, был сорван план операции немецко-фашистского командования под кодовым наименованием «Эдельвейс», которым намечалось окружить и уничтожить советские войска южнее и юго-восточнее Ростова и овладеть Северным Кавказом.

Особое место в битве за Кавказ занимает Малгобекская оборонительная операция (сентябрь 1942 — январь 1943 года.), вошедшая в энциклопедии и учебники военной науки. Она явилась не только поворотным событием в битве за Кавказ, но и предопределила разгром фашистов под Сталинградом и дальнейший исход войны.

В течение четырех месяцев под Малгобеком шли ожесточенные бои, в ходе которых город 14 раз переходил из рук в руки. Только в Малгобекском районе действовало два партизанских отряда. Все дома в ряде населенных пунктов жители отдали под нужды госпиталя. Нефтяники вместе с жителями Малгобека, прифронтовых сел Сагопши, Инарки, Пседах принимали активное участие в создании оборонительных сооружений с начала 1942 года.