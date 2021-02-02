В городе Сунже Ингушетии детям-сиротам в декабре 2020 года не выплатили пособие

«Проверкой установлено, что администрацией МО «Городской округ г. Сунжа» по состоянию на 12 января 2021 года не выплачены ежемесячные денежные средства на содержание и воспитание 73 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за декабрь 2020 года на общую сумму в размере более 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой района уже направлены в суд исковые заявления о взыскании указанной задолженности с местной администрации.