В городе Сунжа стартовали выборы в городской совет депутатов

Очередные выборы примечательны тем, что они пройдут с 11 по 13 сентября 2020 г. в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Такая мера позволит избежать одновременного нахождения на избирательных участках большого количества людей и минимизировать вероятность распространения коронавирусной инфекции.