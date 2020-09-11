Выборы

В городе Сунжа стартовали выборы в городской совет депутатов

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Сегодня, 11 сентября, в городе Сунжа стартовали выборы в городской совет депутатов. Предстоит выбрать 20 депутатов из 50 зарегистрированных кандидатов, заявившихся на выборы.

Очередные выборы примечательны тем, что они пройдут с 11 по 13 сентября 2020 г. в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Такая мера позволит избежать одновременного нахождения на избирательных участках большого количества людей и минимизировать вероятность распространения коронавирусной инфекции.

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