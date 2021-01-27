В городе Сунжа начнутся работы по восстановлению системы водоснабжения на улице Фестивальной

Накануне местный житель Магомед Евлоев пожаловался мэру города Хаваш-Багаудину Сапралиеву на слабый напор в сетях и низкое качество питьевой воды.

Глава Сунжи отреагировал на просьбу обратившегося и выехал на место. После обсуждения насущного для жителей улицы вопроса градоначальник отметил, что проблема в скором времени будет решена. Горожане будут обеспечены качественной питьевой водой.