В городе Сунжа на карантине находятся 42 человека

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В Сунже на карантине находятся 42 человека. Часть из них в настоящее время снята с наблюдения, поскольку люди прошли карантинный период 14 дней. Об этом заявила главный врач Сунженской ЦРБ Фатима Кокурхаева на встрече с мэром города Хаваж-Багаудином Сапралиевым.

По словам главного врача, это люди, которые приехали из-за границы. Всем находящимся на карантине регулярно проводится измерение температуры, а также розданы информационные памятки в период самоизоляции.

Глава города Сунжа поблагодарил персонал медицинского учреждения, отметив их значимый труд в непростой период времени, и предложил полное взаимодействие и всяческую помощь от администрации в решении вопросов сохранения здоровья граждан.

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