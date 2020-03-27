В городе Сунжа на карантине находятся 42 человека

По словам главного врача, это люди, которые приехали из-за границы. Всем находящимся на карантине регулярно проводится измерение температуры, а также розданы информационные памятки в период самоизоляции.

Глава города Сунжа поблагодарил персонал медицинского учреждения, отметив их значимый труд в непростой период времени, и предложил полное взаимодействие и всяческую помощь от администрации в решении вопросов сохранения здоровья граждан.