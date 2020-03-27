В городе Сунжа на карантине находятся 42 человека
В Сунже на карантине находятся 42 человека. Часть из них в настоящее время снята с наблюдения, поскольку люди прошли карантинный период 14 дней. Об этом заявила главный врач Сунженской ЦРБ Фатима Кокурхаева на встрече с мэром города Хаваж-Багаудином Сапралиевым.
По словам главного врача, это люди, которые приехали из-за границы. Всем находящимся на карантине регулярно проводится измерение температуры, а также розданы информационные памятки в период самоизоляции.
Глава города Сунжа поблагодарил персонал медицинского учреждения, отметив их значимый труд в непростой период времени, и предложил полное взаимодействие и всяческую помощь от администрации в решении вопросов сохранения здоровья граждан.