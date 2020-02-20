В городе Сунжа могут появиться Лебединые башни у пруда

В начале 2020 года администрация города Сунжа подала заявку на участие в этом конкурсе. На берегу водоема возведут две смотровые башни в виде лебедей, обустроят пляжную территорию, прогулочную набережную и пирс. Сам пруд украсят фигурные буйки с подсветкой, которые, как и башни, будут выполнены в виде лебедей.

По информации пресс-службы администрации Сунженского района, концепцию обновления территории при участии местных жителей разработала проектная группа «ЯРУС» из Ярославля. Год назад команда проектировщиков уже выиграла грант для Малгобека на благоустройство парка в размере 75 миллионов рублей.

— Город Сунжа первый раз участвует во всероссийском конкурсе благоустройства, и мы с большой ответственностью подошли к подготовке проекта. Команда группы «ЯРУС» провела большую работу с жителями Сунжи, выслушав множество разных мнений. Это молодые и неравнодушные профессионалы, и если таких людей в России много, то за будущее страны можно быть спокойным, — отметил Хаваш-Багаудин Сапралиев, глава административного городского округа Сунжа.

Проектная группа «ЯРУС» имеет на своём счету уже пять успешных проектов в разных городах, а общая сумма средств, выделенная на их реализацию, составляет 345 миллионов рублей. Следуя строгим конкурсным правилам при составлении заявки, участники проектной группы проводят общественные слушания, воркшопы, социологические, антропологические и историко-культурные городские исследования. Затем, на основе их результатов, формируют концепцию развития выбранной территории. Дизайн проекта в Сунже разработан на основе легенды о лебедях, написанной учеником одной из городских школ.

— Мы получили настоящее удовольствие, работая с местными жителями. Они проявили серьезную заинтересованность в развитии родного города, показали себя сплоченной семьей, в которую приняли заодно и нас. Мы получили большую эмоциональную отдачу уже на этапе общественных обсуждений. Это очень приятно, когда понимаешь, что работаешь не зря. Благодарим всех и надеемся, что все получится, — сказал Егор Збаранский, лидер проектной группы «ЯРУС».

Проект уже успел принести определенные результаты для города. Идея благоустройства общественного пространства успела заинтересовать потенциального инвестора, который запланировал строительство гостинично-ресторанного комплекса неподалеку. Его появление обеспечит жителей города новыми рабочими местами и сделает Сунжу еще более привлекательной для туристов.

Итоги конкурса подведут до 1 марта. Команда проектной группы «ЯРУС» вместе с жителями Сунжи рассчитывает на успех и верит в победу, важную для всей Ингушетии.