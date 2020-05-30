КТО

В городе Сунжа Ингушетии введен режим контртеррористической операции

0

Режим КТО введен в городе Сунжа. В указанном районе применены временные ограничения, сообщил «Ингушетии» информированный источник.

По словам собеседника издания, между сотрудниками силовых структур и неизвестными произошла перестрелка.

По информации регионального оперативного штаба, для пресечения терактов и преступлений террористической направленности начальник УФСБ России по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении с 14:30 мск 30 мая контртеррористической операции

«Режим КТО введен на территории города Сунжа. Район ограниченный: улицы имени Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная, Гарданова», — говорится в сообщении.

Источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией, отметил, что в зоне КТО идет перестрелка между силовиками и неизвестными. «На улице Демченко идет боестолкновение, информации о раненых и убитых пока нет», — сказал он.

В оперативном штабе добавили, что ситуация контролируемая, обеспечена безопасность жителей близлежащих домов. Правоохранители просят граждан не мешать их работе, не нарушать режим КТО и соблюдать ограничительные меры.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии снят режим КТО после нейтрализации двух боевиков в Сунже
Ликвидированные в ходе спецоперации в Ингушетии — местные жители
Минспорта Ингушетии разработало план поэтапного снятия ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта
Ингушский борец Магомед Мусаев стал почетным гражданином Малгобека
Спецбортом из Москвы в Ингушетию доставлено оборудование и партия средств защиты от Covid-19
В Ингушетии в хозяйственной постройке заблокированы двое боевиков
В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19
Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок
Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи
Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок

Главное

Яндекс.Метрика

 