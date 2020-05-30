В городе Сунжа Ингушетии введен режим контртеррористической операции

По словам собеседника издания, между сотрудниками силовых структур и неизвестными произошла перестрелка.

По информации регионального оперативного штаба, для пресечения терактов и преступлений террористической направленности начальник УФСБ России по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении с 14:30 мск 30 мая контртеррористической операции

«Режим КТО введен на территории города Сунжа. Район ограниченный: улицы имени Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная, Гарданова», — говорится в сообщении.

Источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией, отметил, что в зоне КТО идет перестрелка между силовиками и неизвестными. «На улице Демченко идет боестолкновение, информации о раненых и убитых пока нет», — сказал он.

В оперативном штабе добавили, что ситуация контролируемая, обеспечена безопасность жителей близлежащих домов. Правоохранители просят граждан не мешать их работе, не нарушать режим КТО и соблюдать ограничительные меры.