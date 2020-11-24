В городе Сунжа Ингушетии состоялось открытие двух новых детских садов

Участие в мероприятиях принял Глава региона Махмуд-Али Калиматов. «Мы продолжаем открывать новые детские сады, которые строятся в регионе в рамках нацпроектов. Это такое счастье смотреть на детей, у которых есть все необходимое для комфортного пребывания и обучения. Я верю, что каждый из этих малышей вырастет прекрасным человеком», — сказал руководитель субъекта в своем выступлении.

Оба здания построены в течение года в разных районах новостроек, где места для дошколят особенно необходимы. В каждом из них отведено по 60 мест под ясли.

Новые садики обеспечены современным спортивным оборудованием, игровыми и музыкальными залами, учебными и дидактическими материалами.

Для развития творческих способностей детей в учреждениях открыты изостудии, а также сенсорные комнаты, в которых с детьми будет работать психолог. С малышами также будут заниматься логопеды. В зданиях предусмотрены лифты и многоуровневые поручни.

В открывшихся детсадах создано по 83 новых рабочих места: это воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и техперсонал.

Строительством зданий занимались компании «Кит-Строй» и «Олимп».

Калиматов остался доволен увиденным, но дал ряд поручений, в частности, по соблюдению мер безопасности и высадке плодовых деревьев на территориях ДОУ, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.