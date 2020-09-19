В городе Назрани Ингушетии заменят аварийные опоры ЛЭП на новые
С 19 сентября по 16 октября 2020 года в рамках обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей города Назрани, специалисты проведут реконструкцию сети 10 кВ — заменят аварийные опоры на новые и оголенный провод на самонесущий изолированный.
Для обеспечения безопасности рабочих бригад предусмотрено временное ограничение электроснабжения части улиц города Назрани в соответствии с приведенным ниже графиком:
19.09 — 21.09
с 10:00 до 17:00 мск — улицы Алханчуртская, Хвойная (Альтиево)
20.09 — 23.09
с 10:00 до 17:00 мск — улица Ганиева (Альтиево)
24.09 — 26.09
с 10:00 до 17:00 мск — улица Хвойная (Альтиево)
27.09 — 30.09
с 10:00 до 17:00 мск — улицы Иски — Лорса, Лесная (Альтиево)
01.10 — 3.10
с 10:00 до 17:00 мск — улицы О. С. Мальсагова, Осканова (Альтиево)
4.10 — 7.10
с 10:00 до 17:00 мск — улицы Арчакова, Дзейтова (Альтиево)
8.10 — 10.10
с 10:00 до 17:00 мск — улица Арчакова (Альтиево)
11.10 — 12.10
с 10:00 до 17:00 мск — улицы Арчакова, Картоева (Альтиево)
13.10 — 16.10
с 10:00 до 17:00 мск — улицa Ахриева (ЦАО)
Напоминаем, что в «Россети Северный Кавказ» действует «горячая линия» — операторы контакт-центра в круглосуточном режиме предоставят информацию о ситуации с перебоями в подаче электроэнергии и перепадами напряжения в сети. Потребители, желающие задать свой вопрос, могут бесплатно позвонить по телефону 8-800-220-0-220.