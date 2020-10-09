Благоустройство

В городе Назрани Ингушетии в рамках нацпроекта благоустроили сквер

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В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Назрани благоустроили сквер напротив муниципального Дворца культуры, сообщили газете «Ингушетия» в Минстрое региона.

«Эта территория является местом проведения общественных мероприятий и праздничных концертов, именно поэтому жители города отдали ей предпочтение по итогам онлайн-голосования. В ходе строительных работ были обустроены пешеходные зоны, установлены скамейки, мусорные контейнеры, обновилось и освещение. По всему периметру сквера уложена тротуарная плитка, проведено асфальтирование и санитарная обрезка деревьев», — сказал собеседник.

По его словам, на все работы было направлено почти 6 млн рублей.

Напомним, что всего в 2020 году в Назрани в рамках проекта должно быть благоустроено 5 общественных территорий с общей суммой финансирования свыше 20 млн руб. На сегодняшний день работы на остальных территориях ведутся в ускоренном режиме. Объекты готовы на 85%.

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