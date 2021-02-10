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В городе Назрани Ингушетии открыли детсад на 220 мест

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Новый детский сад в Гамурзиевском административном округе Назрани открыл сегодня Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. В своем выступлении руководитель субъекта отметил, что обеспечение мест в ДОУ — приоритетная задача властей республики.

«На сегодня у нас в республике уже 75 детских садов. Доступность дошкольного образования детей в возрасте до 7 лет в регионе составляет 75% (почти 18 тыс. детей). Ещё совсем недавно об этом мы могли только мечтать. Республика серьезно отставала от среднего по России уровня обеспеченности местами в детских садах. В ближайшие год-два для большинства детей этот вопрос будет решен. В рамках реализации нацпроекта «Демография» только в 2021 году мы планируем построить еще 9 новых детсадов почти на 2 тысячи мест. Таким образом, очередь сократится почти на 40%», — отметил Калиматов.

Он выразил благодарность представителям ООО «Техстрой» за качественное и своевременное исполнение проекта. Дополнительно подрядчик обязался высадить деревья вдоль прилегающей дороги для удержания пыли.

Дошкольное учреждение «Лунтик» рассчитано на 220 мест — это 10 групп, четыре из которых готовы принять по 15 детей ясельного возраста до 3 лет. Это новшество в республике, позволяющее молодым мамам при желании выходить раньше из декретного отпуска на работу.

Проект стоимостью 135 млн рублей реализован в рамках нацпроекта «Демография» и отвечает самым современным стандартам. Малыши от двух до семи лет смогут заниматься музыкой, физкультурой, рисованием и другими дисциплинами дополнительного образования. В двухэтажном здании имеются кабинеты логопеда и психолога. Для прогулок на свежем воздухе на благоустроенной территории предусмотрены теневые навесы, оборудованные деревянными полами. По периметру территории детского сада установлены видеокамеры с наружным освещением.

Для гостей провели экскурсию по новому дошкольному учреждению. Официальные лица осмотрели функциональные помещения для игровых, спортивных и гимнастических занятий. Также им показали и медицинский кабинет. А уже в музыкальном зале дети порадовали присутствующих творческими выступлениями.

После обхода территории Калиматов поручил повысить безопасность дорожного движения вблизи дошкольного учреждения. Администрации города совместно с ГИБДД необходимо разработать и утвердить схему, согласно которой будет нанесена разметка пешеходных переходов, установлены дорожные предупреждающие знаки со снижением разрешенной скорости движения автомобилей, а также искусственные неровности, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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