В городе Малгобеке Ингушетии в 2021 году построят футбольное поле и центр культурного развития

«В рамках нацпроекта «Демография» в нашем городе в 2021 году планируется строительство футбольного поля с искусственным покрытием. Помимо строительства этого поля, в рамках данного проекта будет закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок. Также в рамках реализации нацпроекта «Культура» весной 2021 года в городе планируется начать строительство первого центра культурного развития», — сказали в пресс-службе.

Отметим, что нацпроект «Демография», который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов. Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

Цель национального проекта «Культура» — сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.