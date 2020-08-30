Благоустройство

В городе Малгобеке Ингушетии модернизируют уличное освещение

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В городе воинской славы Малгобеке активно ведется работа по замене устаревших ламп на более надежные, энергоэффективные в рамках программы «Комфортная городская среда», сообщает пресс-служба администрации города.

«Для многих городов остро стоит вопрос модернизации освещения — это качество жизни, комфортная среда, безопасность. В частности, сегодня на улице Восточной проведена замена старых ламп на светодиодные светильники. Благоустройство данной улицы ведется по программе «Комфортная городская среда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преимущество новых светильников состоит в том, что они до 70% экономят электроэнергию по сравнению с традиционными для городских улиц натриевыми или ртутными лампами.

Напомним, что Малгобек вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно».

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.

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