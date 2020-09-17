Экология

В городе Карабулаке Ингушетии потушили загоревшуюся мусорную свалку

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В городе Карабулаке Ингушетии завершены мероприятия по ликвидации пожара на закрытой свалке твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Благодаря незамедлительной реакции администрации города и предпринятым усилиям, реализованным комплексным мерам, удалось насколько возможно оперативно справиться с открытыми участками огня, быстро локализовать очаги горения. Сегодня окончательно устранили задымление на полигоне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пришлось привлечь специальную технику, чтобы экстренно решить проблему, которая могла при промедлении создать большие неудобства для людей.

Ранее газете «Ингушетия» сообщала, что в Карабулаке 16 сентября загорелась свалка, дым разнесся по отдельным районам города.

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