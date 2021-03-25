В городе Карабулаке Ингушетии госавтоинспекторы проверили состояние улично-дорожной сети

Основными обнаруженными нарушениями стали выбоины на проезжей части, отсутствие горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах и искусственных неровностях, отсутствие или ограниченная видимость дорожных знаков, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Ингушетии.

Отмечается, что наибольшее количество нарушений обязательных требований в эксплуатационном состоянии дорог сосредоточено у общеобразовательных организаций и в местах массового нахождения граждан. Отсутствие пешеходных переходов, плохая видимость горизонтальной разметки, плохое освещение — это то, что может привести к непоправимым последствиям.

По данным фактам дорожные полицейские составили акты и предписания, которые в ближайшее время направят в соответствующие органы для устранения нарушений.