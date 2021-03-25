В городе Карабулаке Ингушетии госавтоинспекторы проверили состояние улично-дорожной сети

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Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Карабулаку проведена проверка содержания дорожной сети на центральных улицах обслуживаемой территории.

Основными обнаруженными нарушениями стали выбоины на проезжей части, отсутствие горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах и искусственных неровностях, отсутствие или ограниченная видимость дорожных знаков, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Ингушетии.

Отмечается, что наибольшее количество нарушений обязательных требований в эксплуатационном состоянии дорог сосредоточено у общеобразовательных организаций и в местах массового нахождения граждан. Отсутствие пешеходных переходов, плохая видимость горизонтальной разметки, плохое освещение — это то, что может привести к непоправимым последствиям.

По данным фактам дорожные полицейские составили акты и предписания, которые в ближайшее время направят в соответствующие органы для устранения нарушений.

 

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