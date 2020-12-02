Прием граждан

В городах и районах Ингушетии 14 декабря сотрудники прокуратуры проведут прием граждан

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Ко Дню Конституции России в городах и районах Ингушетии 14 декабря сотрудники прокуратуры с 12 до 20 часов проведут прием граждан, в соответствии с поручением Президента России.

Личный прием граждан будет проводиться в порядке живой очереди, за исключением инвалидов, участников ВОВ и других категории граждан, которые пользуются правом на внеочередной прием, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

Прием проводится в зданиях прокуратуры республики (город Магас, улица Кулиева, д.1), а также прокуратур Магаса и Назрани (ул. Фабричная, 9), Назрановского района (ул. Фабричная, 11/1, г. Назрань), Сунженского района (ул. Ленина, д.99, г. Сунжа), Джейрахского района (ул. Льянова, д. 43 а, с. п. Джейрах), г. Карабулака (ул. Джабагиева, д.176), Малгобекской городской прокуратуры (ул. Осканова, д. 9).

При себе необходимо иметь паспорт, документ, подтверждающий право на прием в первоочередном порядке.

Прием пройдет при строгом соблюдении действующих на территории республики ограничительных мер — в одноразовых средствах индивидуальной защиты, с соблюдением социальной дистанции, говорится в релизе.

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