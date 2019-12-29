В горных селах Джейрах и Армхи Ингушетии открыли фельдшерско-акушерские пункты

Принимавший участие в мероприятии председатель правительства республики Константин Суриков поздравил жителей Джейрахского района с этим событием.

«Приоритетным направлением здравоохранения региона на сегодняшний день является развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи населению и повышение доступности медицинской помощи. Теперь возможность получения доврачебной медицинской помощи, не выезжая из своих населенных пунктов, появилась и у жителей сельских поселений Армхи и Джейрах», — отметил Суриков.

Новые медучреждения возведены в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи».

«Руководство страны понимает необходимость максимального приближения медицинской помощи до каждого населенного пункта, как бы труднодоступен он не был. Повышенное внимание уделяется также и качеству оказываемой первичной медико-санитарной помощи. В этих целях новые ФАПы оснащены современным медицинским оборудованием, вести прием пациентов будут квалифицированные специалисты. Уверен, что открытие медучреждений внесет большой вклад в поддержание здоровья жителей сельских поселений», — сказал глава правительства.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поставил задачу создать фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018-2020 годов.

В уходящем году в Ингушетии такими населенными пунктами стали Армхи, с численностью населения 197 человек, и Джейрах, где проживает 1108 человек.

В 2020 году планируется строительство еще двух фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях Даттых и Галашки Сунженского района.