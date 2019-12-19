В горной Ингушетии пройдёт международный форум экологов «Зеленый полумесяц»

Целью форума является изучение основ экологичного образа жизни и включение экомышления, а также формирование единого вектора экологического образования и воспитания молодёжи через объединение их усилий по сохранению природного наследия, поддержание экологического благополучия в регионах в рамках межрегионального и международного сотрудничества.

По информации пресс-службы администрации Джейрахского района, спикером на мероприятии будет Роман Саблин, экологист с 9-летним стажем, ведущий экотренер в России и странах СНГ, автор книги «Зелёный драйвер. Код к экологичной жизни в городе», сооснователь компании «Зелёный драйвер», Школы экотренеров, популярный экоблогер.

Участники форума послушают лекцию на тему «Экотренер — профессия будущего». В обучение входит теория, практика, наглядные разборы в формате контактного обучения и программирования развития «Моя экожизнь».

Форум организован при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.