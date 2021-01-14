В горной Ингушетии ликвидировали крупное возгорание сухостоя

«По причине сильных порывов ветра была вероятность, что огонь перекинется на жилые сельские постройки и лесной фонд. Поэтому пожар тушили без каких-либо промедлений. Огонь удалось потушить рано утром. Вместе с тем сотрудники Сунженского лесопожарного центра Минприроды продолжают находиться на участке и тушат еще тлеющие очаги, которые могут вновь вспыхнуть», — сказал собеседник.

По его словам, огонь ликвидирован в 3 км от лесного фонда, тем не менее, лесные пожарные стремятся предупредить возникновение лесного пожара.