В горной Ингушетии ликвидировали крупное возгорание сухостоя
В Джейрахском районе региона силами регионального лесопожарного центра, МЧС и местной администрации ликвидировали возгорание сухостоя близ жилого микрорайона, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды республики.
«По причине сильных порывов ветра была вероятность, что огонь перекинется на жилые сельские постройки и лесной фонд. Поэтому пожар тушили без каких-либо промедлений. Огонь удалось потушить рано утром. Вместе с тем сотрудники Сунженского лесопожарного центра Минприроды продолжают находиться на участке и тушат еще тлеющие очаги, которые могут вновь вспыхнуть», — сказал собеседник.
По его словам, огонь ликвидирован в 3 км от лесного фонда, тем не менее, лесные пожарные стремятся предупредить возникновение лесного пожара.