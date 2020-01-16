В горной части Ингушетии впервые прошел 3D турнир по стрельбе из лука

Соревнования проходили по классам оружия «без прицела». Отдельная категория — «исторический традиционный лук». Лучших лучников определяли судьи из Дагестана.

«Соревнования вызвали большой интерес, и мы намерены сделать турнир по 3D-стрельбе из лука ежегодным», — отметил один из организаторов состязаний Ахмед Тохов.

В Джейрахском районе лучники проходили в лесу трассу, на которой расставлены мишени — трехмерные резиновые фигуры различных животных. Всего 18 мишеней, на поражение каждой отводилось полтора минуты. В зависимости от попадания стрелы — в более или менее жизненно важные органы животного — участник получал от 5 до 11 баллов.

«Подобные турниры нужны для популяризации такого вида спорта, как стрельба из лука, повышения мастерства лучников, развития и укрепления спортивных связей между регионами, выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд», — отметил руководитель региональной федерации по стрельбе из лука Берд Кульбужев, также выступивший организатором соревнований.

По его словам, хорошие результаты показали ингушские спортсмены, но проигравших лучников не было — все получили заряд бодрости и удовольствие от пребывания в горной части республики.