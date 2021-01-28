В горной части Ингушетии возможен сильный ветер

«В Крыму 28-30 января резко изменятся погодные условия: сильный и очень сильный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, температура понизится на 8-10 градусов. Ветер усилится до 15-20 м/с, 28-29 января — даже до 25 м/с. Это опасные явления», — отметил он.

По словам Вильфанда, аналогичная ситуация прогнозируется и в Краснодарском крае, а также республиках Северная Осетия, Кабардино-Балкария до 29 января включительно. В предгорных и горных районах Ингушетии и Чечни ветер будет еще сильнее и опаснее — порывы будут достигать 32 м/с.

Опасной погода в ближайшие дни будет и в столичном регионе до конца рабочей недели: снег, мокрый снег, сильная гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья.