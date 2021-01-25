Стихия

В горной части Ингушетии сохраняется опасность схода лавин

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Опасность схода лавин сохраняется в понедельник в 18 регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу чрезвычайного ведомства страны.

Отмечается, что лавинная опасность сохраняется в горных районах Ингушетии, Бурятии, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Красноярского края, Алтая, Хакасии, Тывы, Иркутской и Кемеровской областей, Адыгеи и Краснодарского края, Северной Осетии, Дагестана, Чеченской, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик.

Также в горных и предгорных районах Северного Кавказа и юга страны есть вероятность схода оползней и просадки грунта.

Кроме того, из-за непогоды в Бурятии и Крыму не исключены нарушения в жизнеобеспечении населения, включая обрывы ЛЭП и затруднения в движении транспорта.

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