Экология

В горной части Ингушетии прошел экологический субботник в рамках акции «Вода России»

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В Джейрахском районе Ингушетии во второй субботник в 2021 году в рамках всероссийской акции «Вода России» эковолонтеры собрали почти 70 мешков мусора, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«Второй субботник эковолонтеров прошел в горной Ингушетии в популярных местах отдыха. В уборке принимали участие 40 эковолонтеров. Организаторами мероприятия выступили Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии совместно с представителями Ингушского регионального отделения «Российского экологического общества» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-экологи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что намечено проведение 3-х добровольческих слетов «Эко-дозор», которые объединят около 100 волонтеров.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в рамках первого в 2021 году субботника собрали около 70 мешков мусор на территории берегов реки Кенч в рамках Всероссийской акции «Вода России».

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