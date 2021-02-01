В горной части Ингушетии прошел экологический субботник в рамках акции «Вода России»

«Второй субботник эковолонтеров прошел в горной Ингушетии в популярных местах отдыха. В уборке принимали участие 40 эковолонтеров. Организаторами мероприятия выступили Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии совместно с представителями Ингушского регионального отделения «Российского экологического общества» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-экологи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что намечено проведение 3-х добровольческих слетов «Эко-дозор», которые объединят около 100 волонтеров.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в рамках первого в 2021 году субботника собрали около 70 мешков мусор на территории берегов реки Кенч в рамках Всероссийской акции «Вода России».