Стихия

В горной части Ингушетии ожидается сильный ветер до 28 метров в секунду

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С 16 января и до конца суток 17 января 2021 года в горной части Ингушетии ожидается сильный ветер до 28 метров в секунду.

В МЧС по республике напомнили, находясь в доме или в квартире, безопасными при сильном ветре являются места, удаленные от окон. Необходимо отключить электричество, газ и перекрыть водопровод.

Тех, кого непогода застала на улице, в чрезвычайном ведомстве призвали не искать укрытия около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и недостроенных зданий, под деревьями. Не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.

Телефон доверия ГУ МЧС по региону 8 (8734) 55-99-99.

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