В горном районе Ингушетии начата подготовка к осенне-зимнему периоду
В Джейрахском районе республики дорожниками начаты работы по подготовке песчано-соляной смеси к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба ГУ «Ингушавтодор».
«В зимний период пескосоль является главным реагентом для предотвращения появление ледовой корки, а также помочь избавиться от уже появившихся льда и снега. Отрицательное воздействие на окружающую среду менее ощутимо. Песчаносоляная смесь неопасна для людей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также в Джейрахском районе на автомобильных дорогах проводится ямочный ремонт.