Дороги

В горном районе Ингушетии начата подготовка к осенне-зимнему периоду

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В Джейрахском районе республики дорожниками начаты работы по подготовке песчано-соляной смеси к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба ГУ «Ингушавтодор».

«В зимний период пескосоль является главным реагентом для предотвращения появление ледовой корки, а также помочь избавиться от уже появившихся льда и снега. Отрицательное воздействие на окружающую среду менее ощутимо. Песчаносоляная смесь неопасна для людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в Джейрахском районе на автомобильных дорогах проводится ямочный ремонт.

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