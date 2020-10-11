В горном районе Ингушетии начата подготовка к осенне-зимнему периоду

«В зимний период пескосоль является главным реагентом для предотвращения появление ледовой корки, а также помочь избавиться от уже появившихся льда и снега. Отрицательное воздействие на окружающую среду менее ощутимо. Песчаносоляная смесь неопасна для людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в Джейрахском районе на автомобильных дорогах проводится ямочный ремонт.