Спецоперация

В горном массиве в Ингушетии могут скрываться сообщники ликвидированного боевика

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Несколько боевиков могут скрываться в лесном массиве в Сунженском районе республики, где в среду произошло боестолкновение с правоохранителями, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В Сунженском районе на окраине предгорного села Нижний Алкун в горно-лесистой местности накануне произошел огневой контакт с неустановленной бандитской группой. Один из преступников был ликвидирован. Не исключено, что оставшиеся в живых бандиты могли скрыться в горно-лесистой местности», — сказал источник.

При этом он отметил, что в ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили автомат 5,45 АК-74, патроны — 30 шт., рюкзак с вещами и спальный мешок.
По его словам, ведется поиск скрывшихся преступников.

Ранее сообщалось, что в среду в сельском поселении Алкун силовиками при проведении спецоперации уничтожен один бандит.

По данным представителя сельской администрации, убитый не является местным жителем, возможно, приехал из другой республики. Спецоперация в лесном массиве завершена.

СУ СКР по региону заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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