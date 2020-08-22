В горах Ингушетии завершился девятый ежегодный фестиваль бейсджампинга

Мероприятие завершилось прыжками спортсменов с российским триколором ко Дню Государственного флага страны, сообщил газете «Ингушетия» организатор мероприятия Халид Танкиев.

«В основном спортсмены прыгали с гор Мят-Лоам (Столовая гора), Цей-Лоам и Цоринского хребта, а также на равнине со 100-метровой башни Согласия в Магасе. Группа участников изначально состояла из 15 человек, но уже через день-два их число выросло до 40. Помимо бейсджамперов там были планеристы, которые прыгают уже с открытым парашютом, и парашютисты более скоростного вида — спидвей. Каждому участнику удавалось в среднем совершить по три прыжка в день», — сказал собеседник газеты.

По его словам, при проведении мероприятия поддержку оказали администрация Джейрахского района, местные поисково-спасательные отряды, авиакомпания «ЮТэйр» и меценат Башир Куштов.

«Главной целью фестиваля является популяризация этого вида спорта, в перспективе мы надеемся, что наш регион станет самым популярным у бейсджамперов нашей страны и зарубежья. Также это способствует развитию туризма и привлечению туристов в том числе», — добавил Танкиев.

Напомним, что в феврале 2013 года первый прыжок в Ингушетии совершил всемирно известный бейсджампер Глеб Вореводин, являвшийся почетным членом бейсджампинг-клуба «Легенды гор» и главным организатором мероприятия.

Бейсджампинг — экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. B. A. S. E. — акроним от английских слов: Building (здание). Antenna (антенна). Span (перекрытие, пролет моста). Earth (земля). Это перечень основных типов объектов, с которых выполняются прыжки. Спортсменов называют бейсджамперами (от англ. basejumper) или просто бейсерами. Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом и на текущий момент рассматривается как крайне экстремальный спорт.