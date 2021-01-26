Экология

В горах Ингушетии откроют сезон экологических субботников в рамках акции «Вода России»

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В Джейрахском районе Ингушетии с 29 по 30 января состоится первый субботник 2021 года, он откроет сезон уборок мусора возле рек и водоемов в рамках Всероссийской акции «Вода России», сообщили в Минприроды региона.

«В субботнике примут участие 35 волонтеров, которые будут собирать мусор в популярных местах отдыха у туристов в течение 2-х дней. Организаторами зимнего субботника является Министерство природных ресурсов и экологии республики, при участии представителей Ингушского регионального отделения «Российского экологического общества» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-экологи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках субботника состоится добровольческий слет «ЭКО-дозор».

«ЭКО-дозор» — это проект, представляющий собой целый цикл субботников в течение года. Двухдневные слеты пройдут весной и летом. Всего намечено проведение 3-х таких слетов, которые объединят около 100 волонтеров, чьими совместными усилиями будут ликвидированы последствия туристического сезона», — добавили в Минприроды.

Напомним, что Ингушетия пятый год подряд становится лидером Всероссийской акции «Вода России» по уборке берегов от мусора. По итогам 2020 года, республика снова заняла первую позицию.

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