В горах Ингушетии откроют сезон экологических субботников в рамках акции «Вода России»

«В субботнике примут участие 35 волонтеров, которые будут собирать мусор в популярных местах отдыха у туристов в течение 2-х дней. Организаторами зимнего субботника является Министерство природных ресурсов и экологии республики, при участии представителей Ингушского регионального отделения «Российского экологического общества» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-экологи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках субботника состоится добровольческий слет «ЭКО-дозор».

«ЭКО-дозор» — это проект, представляющий собой целый цикл субботников в течение года. Двухдневные слеты пройдут весной и летом. Всего намечено проведение 3-х таких слетов, которые объединят около 100 волонтеров, чьими совместными усилиями будут ликвидированы последствия туристического сезона», — добавили в Минприроды.

Напомним, что Ингушетия пятый год подряд становится лидером Всероссийской акции «Вода России» по уборке берегов от мусора. По итогам 2020 года, республика снова заняла первую позицию.