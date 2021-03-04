В чрезвычайном ведомстве напомнили, что лавина — это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20-30 метров в секунду. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Причинами схода снежной лавины являются длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды.

В МЧС призвали жителей и гостей республики быть осторожными.