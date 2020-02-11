Юбилей

В гимназии № 1 Карабулака отметили свой 20-летний юбилей

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В гимназии № 1 Карабулака отметили 20-летний юбилей учебного заведения. В этом знаменательном событии принял участие и глава города Магомед-Башир Осканов.

По его словам, реализуемые проекты в стенах гимназии способствуют достижению высоких мест на различных соревнованиях учеников, таких как «Одаренные дети». Успешно реализуются проекты «Дополнительное образование», «Гражданское воспитание», «Информатизация гимназии», «Школьная инфраструктура».

Глава администрации города Карабулак, сообщает его пресс-служба, обозначил особую роль педагогического состава, знание и опыт которых помог многим ученикам стать полезными не только для себя, но в целом и всей России.

Магомед-Башир Осканов заверил, что администрация Карабулака всегда готова помочь в их не лёгком, но благотворном деле.

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