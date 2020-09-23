В гимназии Назрановского района в сельском поселении Али-Юрт пройдет «Урок цифры»

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24 сентября на базе гимназии Назрановского района в сельском поселении Али-Юрт пройдет открытый урок «Искусственный интеллект» в рамках всероссийской акции «Урок цифры».

Участниками мероприятия станут руководители региональных органов исполнительной власти, а также компании-партнеры мероприятия и представители СМИ.

Благодаря «Уроку цифры» в режиме внеурочной деятельности учащиеся и педагоги смогут пройти все этапы создания алгоритмов искусственного интеллекта на примере беспилотного автомобиля.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства региона, организаторами урока выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», ПАО «Сбербанк» и Благотворительный фонд «Вклад в будущее».

По итогам акции «Урок цифры» 2019-2020 учебного года были вовлечены миллионы школьников, акция получила высокие оценки профессионального и образовательного сообщества.

Напомним, «Урок цифры» — всероссийская образовательная акция, в рамках которой школьники с 1 по 11 класс смогут в игровой форме познакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. Акция посвящена Дню информатики в России и представляет собой цикл необычных уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования.

Участие в «Уроке цифры» позволит каждому ученику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Для учителей акция — возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и интерактивных технологий в обучении.

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