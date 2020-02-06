В Гидрометцентре предупредили о «температурных качелях» на юге России

Так, 6 и 7 февраля в Крыму действует штормовое предупреждение. Там ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и ветер до 27 метров в секунду.

Пережить «температурные качели» и померзнуть придется и субтропическим растениям побережья Краснодарского края. 7 февраля в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском крае сильные осадки: дождь с мокрым снегом.

Аналогичные погодные неприятности ожидаются 8 февраля в районе Сочи, в Ингушетии, Чечне.

В столичном регионе погоду будет определять антициклон, который принесет с собой арктический воздух с Баренцева моря. 7 февраля ночью минус 10-15 градусов, днем минус 7-12 градусов, к тому же, ощущение холода добавит порывистый ветер. Возможен небольшой снег. 8 февраля ночью может быть до минус 18 градусов, а днем минус 5-10 градусов. Ветер останется северным, без осадков.

Но очень быстро к столице подбирается очередной атмосферный фронт атлантического циклона, поэтому 9 февраля ночь еще морозная — минус 9-14 градусов. А днем уже плюс один и небольшой снег. 10 февраля днем до плюс 3 градусов. По аналогичному сценарию будет развиваться погода и в близлежащих от Москвы регионах.