Прогноз

В Гидрометцентре предупредили о «температурных качелях» на юге России

0

Все основные погодные события ближайших дней развернутся на юге страны, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Так, 6 и 7 февраля в Крыму действует штормовое предупреждение. Там ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и ветер до 27 метров в секунду.

Пережить «температурные качели» и померзнуть придется и субтропическим растениям побережья Краснодарского края. 7 февраля в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском крае сильные осадки: дождь с мокрым снегом.

Аналогичные погодные неприятности ожидаются 8 февраля в районе Сочи, в Ингушетии, Чечне.

В столичном регионе погоду будет определять антициклон, который принесет с собой арктический воздух с Баренцева моря. 7 февраля ночью минус 10-15 градусов, днем минус 7-12 градусов, к тому же, ощущение холода добавит порывистый ветер. Возможен небольшой снег. 8 февраля ночью может быть до минус 18 градусов, а днем минус 5-10 градусов. Ветер останется северным, без осадков.

Но очень быстро к столице подбирается очередной атмосферный фронт атлантического циклона, поэтому 9 февраля ночь еще морозная — минус 9-14 градусов. А днем уже плюс один и небольшой снег. 10 февраля днем до плюс 3 градусов. По аналогичному сценарию будет развиваться погода и в близлежащих от Москвы регионах.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоится выставка «Дорога длиною в 13 лет»
В Ингушетии итоговое сочинение в дополнительный срок прошло в штатном режиме, без сбоев и нарушений
Мэр Назрани Урусхан Евлоев совершил инспекционный выезд на улицу Кавказскую после жалобы жителей
Прокуратура Магаса выявила интернет - страницы по продаже аттестатов и дипломов
В Ингушетии состоится научно-практическая конференция о судьбах народов России и Кавказа во Второй мировой войне
Глава Назрани Урусхан Евлоев посетил «проблемный» дом на проспекте Базоркина
Поэтесса Фатима Албогачиева передала в дар Национальной библиотеке свою книгу
Прокуратура потребовала у главы Магаса установить дорожные знаки и сделать освещение близ школ
В администрации Сунженского района Ингушетии прошло совещание с представителями духовенства
Госавтоинспекция Ингушетии предупреждает о проведении операции «Ремень безопасности и детские удерживающие устройства»
В Сунженском районе Ингушетии осуществляются акции по профилактике распространения коронавируса

Главное

Яндекс.Метрика

 