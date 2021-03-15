В Гидрометцентре назвали причину весеннего похолодания

По мнению директор Гидрометцентра России Сергея Борща аномальная весна не такая уж и аномальная. «Кому-то кажется, что и зима была холодной, и весна никак не придет, но в принципе, что подтверждается и многолетними наблюдениями за погодой, сейчас происходят нормальные процессы для средней полосы России. Просто все мы разбалованы мягкими зимами последних лет», — считает метеоролог.

В интервью «Российской газете» Сергей Борщ объяснил несезонное поведение погоды тем, что более интенсивное потепление на полюсах приводит к возникновению аномальных вторжений различных воздушных масс. Глобальное потепление также повлияло на такое явление: температура более интенсивно растет на полюсах и менее интенсивно на континенте. Из-за этого сбивается традиционный зональный перенос воздушных масс — с запада на восток. И все чаще на погоду влияют либо прорвавшийся холод из Арктики, либо южные циклоны.

Метеоролог рассказал, что в Москве до конца недели днем ожидаются положительные температуры — плюс 2-4 градуса. А вот по ночам будет слегка подмораживать. Из-за этого в утренние часы на дорогах будет образовываться гололедица. Периодически возможны осадки смешанного типа — снег с дождем, либо снег, либо дождь.

Потепление ожидается и в Ингушетии, днем будет плюсовая температура и только по ночам будет небольшой мороз до −3 градусов.