В ГИБДД Ингушетии разъяснили новые правила получения водительских прав

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С 1 апреля 2021 года вступают в силу изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, теперь сотрудники ГИБДД будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять автомобилем исключительно в условиях реального дорожного движения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«Ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения», — сказал представитель МВД.

По его словам, данные изменения внесены Постановлением Правительства Российской Федерации № 1734 от 20 декабря 2019 года. Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств; практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях.

Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

«Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон», — отметили в МВД.

По словам собеседника газеты, для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

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