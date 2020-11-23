Конкурс

В финале национального чемпионата «Абилимпикс» Ингушетию представляют 5 человек

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В стартовавшем в понедельник финале VI национального чемпионата профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Ингушетию представляют 5 человек — победители регионального этапа конкурса.

Поздравить ребят с началом соревнований приехал Глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он отметил, что движению «Абилимпикс» удалось изменить взгляды на потенциал и способности людей с ограниченными возможностями здоровья, и это привело к росту возможностей для их трудоустройства.

«Подобные соревнования фактически стали своего рода «ярмарками вакансий», где работодатели все чаще находят профессионалов своего дела, ни в чем не уступающих своим физически здоровым коллегам. В свою очередь мы будем всячески способствовать трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Соответствующая задача будет стоять перед всеми новыми бизнес — проектами, чей производственный процесс позволяет привлечение их к работе. Как, например, на предприятии по изготовлению обуви, где я был недавно», — отметил Калиматов.

Глава региона добавил, что, по его мнению, в чемпионате проигравших ребят не будет. Все участники приобретут новый опыт, новых друзей, научатся не бояться конкурса, придет умение показать себя и представить.

Напомним, Ингушетия присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2018 году. В первый же год представитель республики занял одно призовое место по компетенции «Туризм».

В этом году финал чемпионата пройдет с 23 по 29 ноября в дистанционном формате на территории регионов. Участники от республики — учащиеся ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат-детский сад города Сунжа» и ГБОУ «Центр непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Соревнования для них пройдут по 5 компетенциям: «Медицинский и социальный уход», «Туризм», «Учитель начальных классов», «Массаж», «Бисероплетение».

За каждой площадкой будут закреплены эксперты и технические специалисты. Мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и мерами по противодействию распространения Covid-19, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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