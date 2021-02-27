ЕГЭ

В этом году выпускники школ будут проходить итоговую аттестацию по упрощенным правилам

0

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году. Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции, сообщает пресс-служба правительства России.

В частности, в этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Выпускников, которые собираются учиться в вузах, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку.

ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

Отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку (по их выбору).

Этим же постановлением Мишустин поручил Минпросвещения и Рособрнадзору до 29 марта текущего года скорректировать правовые акты с учетом новых особенностей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии прошел открытый республиканский турнир по ММА
Калиматов поздравил жителей республики с Днем Конституции Ингушетии
В Ингушетии избрали атамана Малгобекского казачьего общества
В Ингушетии 5 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ
Экономика Ингушетии выросла на 22% после пересчета Росстата
Экс-министра МВД Ингушетии обвинили в организации применения насилия в отношении представителей власти
В Ингушетии произошли два пожара, пострадавших нет
Правоохранителями Ингушетии в 2020 году из незаконного оборота изъято более 41 кг наркотических средств
Мэрия Магаса и культурный центр города проведут конкурс чтецов, приуроченный ко Дню джигита
Два человека задержаны в Ингушетии по делу об избиении женщины и мужчины в Магасе
Молодежь Ингушетии приглашают на форум клубов РГО «Путешествуем вместе»

Главное

Яндекс.Метрика

 