В экосистеме Сбера появится маркетплейс электронной коммерции

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Сбер, Группа «М. Видео-Эльдорадо» и основатель и совладелец goods. ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru.

Стороны планируют подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России.

Для целей сделки маркетплейс goods. ru оценён приблизительно в 10 млрд руб. По условиям соглашения Сбер вкладывает в развитие goods. ru около 30 млрд руб., а также выкупает часть долей, принадлежащих «М. Видео-Эльдорадо», за 4 млрд рублей. По итогам сделки Сбер получит 85%-ю долю в goods. ru, 10% сохранит за собой Группа «М. Видео-Эльдорадо», 5% — основатель «М. Видео» Александр Тынкован. Планируется, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса.

Интеграция goods. ru в экосистему Сбера, использование всех имеющихся наработок и экспертизы, а также раскрытие синергий с компаниями экосистемы, такими как СберЛогистика, СберМаркет, СБЕР ЕАПТЕКА, Самокат, позволят на базе goods. ru создать одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России. Goods. ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже сегодня представлено 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, а в будущем их количество будет увеличиваться.

Группа «М. Видео-Эльдорадо», оставаясь партнёром в совместном предприятии, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса. Группа намерена расширять ассортимент собственного маркетплейса по модели 3P (продажа товаров партнёров без создания товарных запасов) — как в рамках прямых контактов с производителями и ретейлерами, так и через инфраструктуру goods. ru на своей платформе (формат white label), — а также продолжить текущие совместные проекты с goods. ru.

Лев Хасис, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «На прошедшем Дне инвестора Сбера, представляя нашу трёхлетнюю стратегию, мы уделили большое внимание развитию сервисов электронной коммерции и поставили перед собой амбициозные цели в этой индустрии. Партнёрство с Группой ʺМ. Видео-Эльдорадоʺ и Александром Тынкованом является важным шагом по достижению наших планов. Наши компетенции, бесценный накопленный опыт, глубокая экспертиза основателя и акционеров Группы ʺМ. Видео-Эльдорадоʺ позволят нам создать привлекательный сервис, отвечающий современным запросам клиентов».

Александр Изосимов, Генеральный директор Группы «М. Видео-Эльдорадо»: «История развития goods.ru подтверждает глубокую экспертизу ʺМ. Видео-Эльдорадоʺ в сегменте электронной коммерции, а также способность Группы к быстрой адаптации новых цифровых моделей и практик в условиях стремительно меняющегося бизнес-ландшафта. Партнёрство со Сбером поможет не только привлечь новые ресурсы для роста маркетплейса, но и позволит ему стать участником одного из крупнейших экосистемных проектов в российском e-commerce».

Александр Тынкован, Основатель и совладелец goods.ru: «Goods.ru всего за три года с момента появления первого прототипа стал одним из ведущих игроков российской электронной коммерции. Команде удалось воплотить в жизнь наши представления о настоящем маркетплейсе — открытая платформа без стока, которая соединяет владельцев товаров с покупателями. Сильная сторона проекта заключается в легко масштабируемой модели и комплементарности любым платформам. Мы видим большой потенциал в объединении глубокой экспертизы goods. ru на непродуктовом онлайн-рынке и Сбера — в сфере food e-comm и логистики, включая последнюю милю. Инвестиции и интеграция в экосистему Сбера позволят goods. ru предлагать лучшие на российском рынке сервисы для покупателей и условия для партнёров».

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