В экологической акции «Чистые берега» в Ингушетии приняло участие около 5 тыс. человек

«Мы сегодня провели экомарафон «Чистые берега», в рамках которого по всему региону прошли субботники по очистке 50 км восьми рек республики. Впервые субботник велся с соблюдением правил раздельного сбора мусора по пяти фракциям. Ингушетия все предыдущие годы занимала лидирующие позиции в реализации проекта «Вода России», и сегодня в нашем экомарафоне приняли участие, специально прибывшие из Москвы гости — представитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Светлана Тайшманова, а также актриса и ответственный эковолонтер Юлия Михалкова», — рассказал ТАСС министр природных ресурсов республики Магомед Евлоев.

В субботнике принял участие и премьер республики Владимир Сластенин, который отметил необходимость воспитания в детях любви к природе и бережного отношения к окружающей среде. Участниками марафона стали не только представители старшего поколения, но и молодежь.

Во время проведения экомарафона были разыграны 12 призов. На разных участках очищаемой территории были разложены бутылки, в которых самые удачливые волонтеры нашли вложенные записки с названием таких призов, как наушники, внешние жесткие диски, беспроводные и портативные зарядные устройства.

Акция «Вода России» по уборке берегов рек и озер от мусора проходит ежегодно с 2014 года. С 2019 года мероприятие стало частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (входит в нацпроект «Экология»). К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.