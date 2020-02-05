Концерт

В Экажево состоится концерт артистов ингушской филармонии

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8 февраля в Доме культуры сельского поселения Экажево состоится концерт артистов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, сообщает пресс-служба учреждения.

В концертной программе «Дегчура иллеш шоана» примут участие народные и заслуженные артисты Ингушетии, солисты филармонии, мужской квартет «Лоаман оаз», женский квинтет «Шовда», женская вокальная группа «Дека илли» и ансамбль народного танца «Эрзи»

Начало концерта — в 14:30. Справки по телефону 89287306785.

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