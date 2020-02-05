В Экажево состоится концерт артистов ингушской филармонии
8 февраля в Доме культуры сельского поселения Экажево состоится концерт артистов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, сообщает пресс-служба учреждения.
В концертной программе «Дегчура иллеш шоана» примут участие народные и заслуженные артисты Ингушетии, солисты филармонии, мужской квартет «Лоаман оаз», женский квинтет «Шовда», женская вокальная группа «Дека илли» и ансамбль народного танца «Эрзи»
Начало концерта — в 14:30. Справки по телефону 89287306785.