В Экажево состоится концерт артистов ингушской филармонии

В концертной программе «Дегчура иллеш шоана» примут участие народные и заслуженные артисты Ингушетии, солисты филармонии, мужской квартет «Лоаман оаз», женский квинтет «Шовда», женская вокальная группа «Дека илли» и ансамбль народного танца «Эрзи»

Начало концерта — в 14:30. Справки по телефону 89287306785.