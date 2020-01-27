Сход граждан

В Экажево прошёл сход жителей села

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В районном доме культуры в сельском поселении Экажево прошёл сход жителей села. Об этом сообщила пресс-служба администрации Назрановского района.

В мероприятии приняли участие председатель райсовета Барханоев А., его заместитель Дударов М., заместители главы Назрановского муниципального района Экажев И. и Гагиев Б., а также помощники главы Назрановского муниципального района Мужихоев А. и Арсельгов М.

На сходе был заслушан отчет главы села за год по социально-экономическому развитию Экажево. В центре внимания также был вопрос оплаты за предоставленные коммунальные услуги.

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