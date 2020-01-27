В Экажево прошёл сход жителей села

В мероприятии приняли участие председатель райсовета Барханоев А., его заместитель Дударов М., заместители главы Назрановского муниципального района Экажев И. и Гагиев Б., а также помощники главы Назрановского муниципального района Мужихоев А. и Арсельгов М.

На сходе был заслушан отчет главы села за год по социально-экономическому развитию Экажево. В центре внимания также был вопрос оплаты за предоставленные коммунальные услуги.