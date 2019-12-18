В Экажево прошло заседание оргкомитета администрации Назрановского района по празднованию 75-летия Победы

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В районном доме культуры в сельском поселении Экажево состоялось заседание оргкомитета администрации Назрановского района по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ и 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России.

Совещание проходило под председательством заместителя главы Назрановского района Эсет Хаутиевой. В мероприятии приняли участие работники администрации района, директора домов культуры сельских поселений, библиотекари, руководители центров детского творчества, краеведения и туризма и другие.

В связи с празднованием 75-ой годовщины Победы в Ингушетии в течение 2020 года по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова планируется проведение более 200 мероприятий, среди которых праздничные концерты, тематические выставки, показы кинофильмов о войне, памятные вечера, посвященные участникам войны, круглые столы, спектакли и многое другое.

Члены оргкомитета администрации Назрановского района рассмотрели различные предложения для включения в план мероприятий.

«В подготовке к таким важным датам должны быть задействованы все ресурсы, сельские администрации, социальные учреждения, общественные организации. Нам вместе нужно скоординировать эту важную работу», — отметила Эсет Хаутиева.

Напомним, 2020 год объявлен указом Президента России Годом памяти и славы.

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