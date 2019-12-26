В Экажево прошли публичные слушания бюджета Назрановского района
На днях в Назрановском районном доме культуры прошли публичные слушания бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов под руководством председателя Назрановского районного совета депутатов Алихана Барханоева.
Информацию о параметрах и основных подходах, использованных при формировании и подготовке проекта Назрановского районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по доходам, расходам и источникам финансирования представил начальник финансового управления администрации района Магомед Картоев.
В завершение докладов участникам слушаний была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.