В Экажево прошли публичные слушания бюджета Назрановского района

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На днях в Назрановском районном доме культуры прошли публичные слушания бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов под руководством председателя Назрановского районного совета депутатов Алихана Барханоева.

Информацию о параметрах и основных подходах, использованных при формировании и подготовке проекта Назрановского районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по доходам, расходам и источникам финансирования представил начальник финансового управления администрации района Магомед Картоев.

В завершение докладов участникам слушаний была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

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