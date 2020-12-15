В Джейрахском районе состоялось совещание по вопросу утилизации биологических отходов

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На совещании в администрации Джейрахского района Ингушетии рассмотрели вопросы утилизации и уничтожения биологических отходов.

Мероприятие прошло с участием руководителей КФХ, работников ветеринарной службы и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РИ.

В ходе совещания собравшиеся обменялись мнениями, заслушали и приняли к сведению поручения и рекомендации.

Отходы биологического происхождения — отдельная категория потенциально опасного мусора. Утилизация биологических отходов проводится с соблюдением норм и правил из-за опасности распространения различных инфекций.

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