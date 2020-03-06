Фестиваль

В Джейрахском районе прошел фестиваль военно-спортивных игр «Патриот» среди школьников

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В школе сельского поселения Джейрах прошел фестиваль военно-спортивных игр «Патриот». В соревнованиях приняли участие учащиеся разных образовательных учреждений.

По итогам соревнований в командном зачете школа с. п. Джейрах стала лидером и заняла первое место, получив кубок, который в дальнейшем станет переходящим. В индивидуальном зачете было разыграно восемь комплектов наград. Все призеры получили подарки соответствующего достоинства.

По информации пресс-службы администрации Джейрахского района, награждал победителей и призеров руководитель проекта Шамиль Цицкиев, заместитель главы администрации Джейрахского района Башир Ахриев, военком Магомед Льянов и офицеры пограничной службы Ингушетии.

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