В Джейрахском районе прошел фестиваль военно-спортивных игр «Патриот» среди школьников

По итогам соревнований в командном зачете школа с. п. Джейрах стала лидером и заняла первое место, получив кубок, который в дальнейшем станет переходящим. В индивидуальном зачете было разыграно восемь комплектов наград. Все призеры получили подарки соответствующего достоинства.

По информации пресс-службы администрации Джейрахского района, награждал победителей и призеров руководитель проекта Шамиль Цицкиев, заместитель главы администрации Джейрахского района Башир Ахриев, военком Магомед Льянов и офицеры пограничной службы Ингушетии.