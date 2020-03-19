В Джейрахском районе Ингушетии ведутся работы по расчистке автомобильных дорог от снега и грязи

По информации пресс-службы «Ингушавтодора», в качестве антигололедного средства на проезжей части дорог применяется песко-соляная смесь.

Автомобилистам следует быть внимательными на дороге, отметили в «Ингушавтодоре», удерживать дистанцию, соблюдать скоростной режим, включать фары и противотуманные фонари.

В случае технических поломок, ДТП, а также при возникновении других сложных нештатных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру 112.