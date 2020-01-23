В Джейрахском районе Ингушетии провели учения по тушению ландшафтного пожара
Отдел ГО и ЧС администрации Джейрахского района совместно с пожарной частью — 5 и добровольной пожарной командой провёл учения по тушению ландшафтного пожара.
После учений начальник отдела ГО и ЧС администрации Джейрахского района провел занятия с главами сельских поселений по соответствующей тематике.
При подведении итогов занятий была дана оценка действиям добровольных пожарных, также были учтены недочеты, выявленные в ходе тушения пожара.