В Джейрахском районе Ингушетии провели учения по тушению ландшафтного пожара

После учений начальник отдела ГО и ЧС администрации Джейрахского района провел занятия с главами сельских поселений по соответствующей тематике.

При подведении итогов занятий была дана оценка действиям добровольных пожарных, также были учтены недочеты, выявленные в ходе тушения пожара.