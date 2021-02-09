В Джейрахском районе Ингушетии провели мероприятие «Свет национального этикета»
Работниками Дома культуры сельского поселения Джейрах была проведена беседа с местными школьниками на тему «Свет национального этикета».
Докладчики ознакомили детей с этикетом ингушского народа. Особый акцент был сделан на основных моделях поведения: нельзя сидеть младшим, когда сидят взрослые; нельзя говорить младшим, когда говорят взрослые; нельзя стоять перед взрослыми без головного убора; нельзя переходить дорогу старшему; нельзя сидеть в общественном транспорте, когда рядом стоит старший; обязательно встают, когда заходит старший, и не только старший.
В ходе беседы дети усвоили основные этические требования в поведении и общении с людьми.