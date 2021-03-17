В Джейрахском районе Ингушетии прошли мероприятия по профилактике наркомании среди подростков

«Внимание ребят было акцентировано на различных причинах, под влиянием которых подростки начинают пробовать, а затем употреблять наркотики, а также на способах, как можно этого избежать», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района.

В частности, заместитель главы администрации Джейрахского района Джамалей Евкуров в своем выступлении призвал школьников остерегаться пагубных привычек и вести здоровый образ жизни, благо для этого в районе созданы все условия: построены физкультурно-оздоровительные комплексы, воркаут-площадки и многое другое.

По окончании встречи детям были розданы буклеты по соответствующей тематике.