Профилактика наркомании

В Джейрахском районе Ингушетии прошли мероприятия по профилактике наркомании среди подростков

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В школах Джейрахского района Ингушетии прошли мероприятия по профилактике наркомании.

«Внимание ребят было акцентировано на различных причинах, под влиянием которых подростки начинают пробовать, а затем употреблять наркотики, а также на способах, как можно этого избежать», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района.

В частности, заместитель главы администрации Джейрахского района Джамалей Евкуров в своем выступлении призвал школьников остерегаться пагубных привычек и вести здоровый образ жизни, благо для этого в районе созданы все условия: построены физкультурно-оздоровительные комплексы, воркаут-площадки и многое другое.

По окончании встречи детям были розданы буклеты по соответствующей тематике.

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