Соревнования

В Джейрахском районе Ингушетии проходят Всероссийские соревнования по альпинизму в техническом классе

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С 20 февраля в Джейрахском районе Ингушетии, в альплагере «Кязи» проходят Всероссийские квалификационные соревнования по альпинизму в техническом классе, они продлятся до 15 марта.

«В настоящее время в альплагере проходят обучение и совершают восхождения 20 человек. Участники приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Брянска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Новочеркасска», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Джейрахского района.

Также в альплагере проходят обучение десять человек из МЧС Ингушетии.

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