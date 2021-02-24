В Джейрахском районе Ингушетии проходят Всероссийские соревнования по альпинизму в техническом классе

«В настоящее время в альплагере проходят обучение и совершают восхождения 20 человек. Участники приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Брянска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Новочеркасска», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Джейрахского района.

Также в альплагере проходят обучение десять человек из МЧС Ингушетии.