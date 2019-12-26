В Джейрахском районе Ингушетии определяется ущерб от штормового ветра

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В Джейрахском районе Ингушетии определяется ущерб от стихии, нанесенный домовладениям и хозпостройкам по всем сельским поселениям.

В ночь с 24 на 25 декабря сильный ветер обрушился на Джейрахский район. Порывы ветра достигали до 30 м/с. Пострадавших среди людей нет.

Ветер снес кровли домов, повредил электроснабжение, повалил деревья, а автомобили получили различные повреждения. На место выехали бригады спасателей и рабочих, чтобы разобрать завалы и восстановить электроснабжение.

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